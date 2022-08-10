Болюче місце для путіна, – політолог пояснив, чому росія висуває на перший план у війні чеченців

путін цинічно використовує корінні народи у війні проти України. Зокрема, провідну роль відіграють чеченці.

Так, з вуст кадирова регулярно лунають зухвалі заяви на адресу України та західних держав. Натомість кремль використовує це для дискредитації корінних народів. Про це 24 каналу розповів політолог Михайло Бесараб.

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"Висуваючи на передній план представників корінних народів та їхню жорстокість у виконанні певних слухняних представників, москва дискредитує їх в очах української, світової громадськості та мінімізує можливість підтримки національно-визвольних рухів цих країн", – пояснив політолог.

Найболючіше місце для путіна

Як зауважив Бесараб, роль чеченців є дуже важливою для путіна. "У сприйнятті українців та західних партнерів москва хоче зробити чи не головними дійовими особами у нападі на Україну, заплямувати їх кров'ю, показати найбільші звірства", – сказав він.

путіну потрібно продемонструвати, що саме чеченці є найзухвалішими вбивцями. Таким чином він цілеспрямовано дискредитує чеченський народ.

Чечня – це найбільш болюче місце для путіна на карті росії. Це регіон, який першим розпочне свою національно-визвольну боротьбу,

– переконаний Бесараб.

Відтак чим більше росія буде ставати слабшою, тим вищою буде ймовірність повстання на Кавказі під лідерством чеченського народу.

кадирова тримають "на повідку"

Політолог припустив, що кадиров може просто вміло грати роль. Насправді ж він не таким неадекватним та дурним.

"кадиров абсолютно залежний від кремлівського режиму. Чеченці впевнені: як тільки десь послизнеться та впаде путін, режим кадирова одразу посиплеться. Адже він тримається на фінансовій підтримці з боку росії, на репресивній машині ФСБ, на залякуванні та терорі, який відбувається в Ічкерії", – зауважив Михайло Бесараб.

Те, що у Чечні поки нічого не почалося, не означає, що чеченці підтримують кадирова. Вони просто чекають вдалої нагоди.

Усі заяви, які він робить на адресу України, НАТО, Вашингтона, часом дуже смішні й кумедні, він робить за вказівкою кремля. Ми не можемо виключати, що московські пропагандисти змушують його робити такі карикатурні заяви навмисне, аби дискредитувати його та увесь чеченський народ,

– відзначив Бесараб.

росія змушена заливати Чечню грошима, адже страшенно її боїться

Відомо, що режим кадирова обходився кремлю у 300 мільярдів рублів на рік. Датування Чечні та інших регіонів росії разюче відрізняється.

"Це черговий раз свідчить про те, наскільки москва боїться Чечні. Щоб хоч якось тримати там ситуацію в покорі, росія змушена заливати Чечню грошима, аби у кадирова був хоч якийсь аргумент для підтримки влади всередині країни", – сказав політолог.

Водночас росія загнала чеченський народ у соціально-економічну скруту. Це один з найменш економічно розвинених регіонів росії, де проживає одна з найбагатших місцевих еліт росії.

Чеченський народ вичікує

Бесараб наголосив, що за кордоном живуть сотні тисяч чеченців. Це переважно ті люди, які були змушені виїжджати з Ічкерії, вони або їхні родичі брали участь у двох російсько-чеченських війнах, чимало з них сьогодні воюють на боці України проти російської армії.

"Чеченці по всьому світу і на території Чечні готуються до нового етапу національно-визвольної боротьби. Це лунає публічно, вони не приховують своїх намірів. А далі – справа лише за приводом. Це питання якщо не найближчих місяців, але найближчих років точно", – резюмував політолог.

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