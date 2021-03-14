Бомбардувальник США B-1B вперше приземлився в Польщі: захопливі фото

Стратегічний бомбардувальник Військово-повітряних сил США B-1B Lancer приземлився у Польщі. Це його перша посадка на польській авіабазі.

Бомбардувальник приземлився для дозаправки. Все це відбувалось 12 березня біля містечка Повідз.

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Що цікаво, дозаправка вперше в Європі здійснювалась при включених двигунах і без виходу екіпажу. Для того, аби якнайшвидше повернути літак в небо.

Концепція швидкої дозаправки в Польщі говорить сама за себе. Наші бомбардувальники після виконання місії можуть вилетіти в будь-який час і в будь-яке місце,

– пояснив генерал, командувач ВПС США в Європі Джефф Харрігян.

Окрім цього, бомбардувальника пробували дозаправити одразу ж в повітрі за допомогою британського літака-заправника Stratotanker KC-135.



Бомбардувальник США B-1B Lancer у Польщі / Фото usafe.af.mil

На початку лютого командування Збройних сил США у Європі заявило, що розмістять на території Норвегії бомбардувальники B-1B Lancer . Усе, аби стримати мілітаризацію регіону Росією.

Під час місії бомбардувальник взаємодіяв зі шведськими винищувачами JAS-39 Gripen, польськими F-16 Fighting Falcons та данськими F-16.