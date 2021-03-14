Бомбардувальник США B-1B вперше приземлився в Польщі: захопливі фото

Стратегічний бомбардувальник Військово-повітряних сил США B-1B Lancer приземлився у Польщі. Це його перша посадка на польській авіабазі.
Бомбардувальник приземлився для дозаправки. Все це відбувалось 12 березня біля містечка Повідз.
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Що цікаво, дозаправка вперше в Європі здійснювалась при включених двигунах і без виходу екіпажу. Для того, аби якнайшвидше повернути літак в небо.
Концепція швидкої дозаправки в Польщі говорить сама за себе. Наші бомбардувальники після виконання місії можуть вилетіти в будь-який час і в будь-яке місце,
– пояснив генерал, командувач ВПС США в Європі Джефф Харрігян.
Окрім цього, бомбардувальника пробували дозаправити одразу ж в повітрі за допомогою британського літака-заправника Stratotanker KC-135.
Бомбардувальник США B-1B Lancer у Польщі / Фото usafe.af.mil
Під час місії бомбардувальник взаємодіяв зі шведськими винищувачами JAS-39 Gripen, польськими F-16 Fighting Falcons та данськими F-16.