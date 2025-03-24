Борги збанкрутілих банків перед вкладниками визнаватимуться автоматично. Така норма міститься в законопроєкті №13007 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал на сайті Цензор.Нет.

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Чинна редакція закону про систему гарантування вкладів передбачає, що після завершення воєнного стану кошти за вкладами громадян понад гарантовану суму повертаються вкладникам як кредиторські вимоги у порядку черговості. Для цього не пізніше 30 днів після публікації відповідного оголошення вкладники мають заявити про свої вимоги. Натомість згідно із законопроєктом №13007 вимоги всіх фізосіб за вкладами, крім пов'язаних із банком, будуть визнані автоматично.

Також у проєкті №13007 пропонується розширити можливості кредиторів отримати гроші. Якщо кошти не були отримані за час ліквідації банку, тобто впродовж трьох років, звернутися по такі незатребувані кошти можна буде безпосередньо до Фонду гарантування вкладів ще протягом трьох років.

Водночас сам строк ліквідаційної процедури банку, якщо певне його майно передане Силам Оборони, у період дії воєнного стану може бути подовжений.

Законопроєкт також спрямований на підвищення рівня захисту вкладників та інших кредиторів банків в процесі їх виведення з ринку та ліквідації, а також на впровадження сучасних міжнародних практик, спрямованих на забезпечення стійкості фінансової системи України,

— пояснили в НБУ.

Серед інших норм документа, метою яких є усунення ключових правових та операційних прогалин під час ліквідації банків, — можливість об'єднання в одному банку кількох способів врегулювання, які не передбачають повної ліквідації, та участі у виведенні банку з ринку декількох інвесторів одночасно. Це має стимулювати інтерес до конкурсів з придбання активів і зобов'язань неплатоспроможних банків з боку інших середніх та невеликих учасників ринку.

На сьогодні способів врегулювання існує декілька: ліквідація банку з відшкодуванням Фондом коштів за вкладами фізичних осіб, продаж всього банку інвестору, створення перехідного "bridge" банку, повна або часткова передача активів та зобов'язань іншому (приймаючому) банку. Останній був нещодавно успішно застосований в "Комінвестбанку", чиї клієнти перейшли до банку "Асвіо" зі збереженням усіх умов договорів.

Використовуючи в одному банку один або декілька таких способів у будь-якому поєднанні, Фонд стане більш мобільним у пошуку оптимальних шляхів виведення банків із ринку.

Це одне з зобов'язань України у межах співпраці з МВФ. Водночас проєкт нічого не змінює у розподілі повноважень та покращує взаємодію НБУ та ФГВФО під час підготовки до виведення та врегулювання неплатоспроможності банків,

— підкреслили у пресслужбі Фонду.

У Національному банку, в уряді та середовищі експертів, які проаналізували законопроєкт, розцінюють його як такий, що на часі, і ухвалення якого посилить стійкість банківської системи.