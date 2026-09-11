У Львові помітили Бориса Джонсона: яка мета його візиту

11 вересня Борис Джонсон приїхав до Львова. Експрем'єр Великої Британії долучився до 33-го міжнародного BookForum.

У Львівському палаці мистецтв під час книжкового форуму відбулася презентація книги Бориса Джонсона "Кайданів нема". Про це повідомляє Львівська ОВА.

Що відомо про книгу Джонсон "Кайданів нема"?

У мемуарах Джонсон розповідає про свою політичну кар'єру, роботу мером Лондона і прем'єр-міністром, Brexit, пандемію COVID-19.

Автор також описує кризові ситуації та переговори, в яких йому довелося брати участь, а також оцінює власні рішення й помилки.

Книга написана у характерному для Джонсона дотепному та самоіронічному стилі.

Окрему увагу британець приділяє Україні.

Він зазначає, що ще після поїздки до Києва у 2014 році розумів серйозність загрози з боку Росії.

За його словами, переговори з Владіміром Путіним, Сергієм Лавровим та іншими російськими політиками переконали його, що домовитися з Москвою буде надзвичайно складно.

Джонсон також вважає, що у 2014 році Захід був надто нерішучим у відповідь на російську агресію. На його думку, перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році західні лідери мали чітко попередити Росію про масштабну підтримку України в разі нападу.

Колишній британський прем'єр переконаний, що Путіну не вдасться зламати український дух.

Водночас, за його оцінкою, російський диктатор не може просто відступити, оскільки тоді йому доведеться пояснювати власному суспільству причину величезних людських втрат.

Презентація книги "Кайданів нема" / Фото ОВА

Українське видання "Кайданів нема" містить вступне слово Валерія Залужного, посла України у Великій Британії та колишнього Головнокомандувача ЗСУ.

За інформацією видавців, книга стала бестселером The Sunday Times та увійшла до списків найкращих книг року кількох британських видань.

Раніше стало відомо, що Борис Джонсон зняв документальний фільм про війну в Україні. Під час роботи над стрічкою він побував на прифронтових територіях.