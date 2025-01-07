Помер батько експрем'єра Володимира Гройсмана

Борис Гройсман, батько колишнього прем'єра Володимира Гройсмана, помер у віці 78 років. Про це повідомив сам Володимир Гройсман.

Деталі зібрав 24 Канал. Причину смерті не розголошують.

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Що відомо про життя і смерть Бориса Гройсмана

Чоловік багато років був депутатом міської ради Вінниці. Також був меценатом та успішним підприємцем, зокрема створив ринок "Юність", працював на одному з вінницьких заводів.

Мій Батько, мій Друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам'ять, мій рідний,

– ідеться в дописі Володимира Гройсмана.

Люди в мережі тепло згадують померлого, кажучи, що в нього були гостре око і тонкий гумор. А ще йому можна було подзвонити серед ночі за підтримкою або щоб просто розказати анекдот. Борис Гройсман був справжнім другом і відстань для нього не ставала на заваді спілкуванню.

"Мені дуже шкода дізнатися про смерть Бориса Ісааковича. Він був чудовою людиною, яку я поважав і цінував. Він залишив у моїй пам'яті багато світлих і теплих спогадів", – написав у коментарях депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер.

Депутатка Ірина Борзова згадує про Бориса Гройсмана так: "Він був людиною надзвичайно мудрою, з потужною енергетикою, яка завжди надихала. Хоча наші зустрічі були нечастими, кожну з них я зберігаю у своїй пам'яті. Його слова та вчинки залишили глибокий слід у моєму житті".

Боренька, ну як так, у нас такі плани були! Сумно мені і на душі холодно,

– щемливо відгукнувся на звістку Іво Бобул.

Загалом на фейсбук-сторінці Володимира Гройсмана уже понад тисячу коментарів від багатьох відомих людей і простих українців. Але поки що ні на сторінках сина, ні на сторінках вінницької влади немає деталей щодо прощання з Борисом Гройсманом і його похорону.

Володимир Гройсман був прем'єр-міністром України у 2016 – 2019 роках. З 2006 по 2014 рік працював міським головою Вінниці. Зараз він – керівник Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.