Хабар на мільйон доларів: ексголова Західного апеляційного госпсуду отримав підозру

У четвер, 26 грудня, прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей щодо справи про мільйонний хабар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Точного імені САП не назвала, проте у ЗМІ вже припускають, про кого йдеться.

Дивіться також Корупція на Львівщині: судді вимагали мільйон доларів за "потрібні рішення" у справах

Що відомо про ситуацію

У САП нагадали, що початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову Господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 мільйон доларів США неправомірної вигоди.

За вказані кошти особи обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів. Наразі стосовно цієї справи триває досудове розслідування.

САП та НАБУ встановили причетність до вказаного злочину ще однієї особи, а саме колишнього голови Апеляційного господарського суду,

– ідеться у повідомленні.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Бориса Плотніцького, який був головою Західного апеляційного господарського суду з 2018 року. Зазначається, що у 2024 році він подав у відставку зі своєї посади.

Важливо. Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 23 грудня ще одного ексголову господарського суду однієї з областей взяли під варту із правом внесення застави. Його підозрюють у хабарництві. За даними ЗМІ, йдеться про колишнього керівника господарського суду Львівщини Михайла Юркевича.