Дрони атакували авіаційний навчальний центр під Воронежем: українська розвідка уточнює наслідки

Дрони продовжують атакувати об'єкти на території Росії, від яких залежить ситуація на фронті. Зокрема, безпілотники фіксували у Воронезькій області.

Телеграм-канали зазначають, що проти 9 квітня два БпЛА атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр, що розташований в однойменному населеному пункті на схід від Воронежа. Про це інформує 24 Канал, який також сконтактував з джерелами в ГУР.

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Дрони атакували авіаційний центр під Воронежем

Навчальний центр назвали на честь Валєрія Чкалова, радянського льотчика. Підпорядковується він Військово-повітряним силам Росії, має авіаційну базу для тренувань пілотів.

Де розташована авіаційна база в місті Борисоглібську: дивіться на карті від Google maps

Анонімні пабліки стверджують, що внаслідок атаки дронів є пошкодження фасаду та вікон, обійшлось без постраждалих. Водночас кадри, що ширяться в мережі, засвідчують: вибух був справді потужним.

Атака дронів на авіаційний навчальний центр під Воронежем: дивіться відео з телеграм-каналів

За інформацією інформаційних ресурсів, перший дрон врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху близько 03:00 (9 квітня). Уже через годину туди ж влучив і другий безпілотник.

Борисоглібськ після атаки на навчальний центр: дивіться відео з телеграм-каналів

Джерела 24 Каналу в українській розвідці зазначають, що станом на 09:00 ГУР Міноборони уточнює наслідки атаки.

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Більше про неспокійну ніч в Росії

Як стверджують ворожі ЗМІ та офіційні джерела, у ніч проти 9 квітня загалом "збили" чотири безпілотники. Два з них, як ми писали вище, – у Воронезькій області, ще два – у Бєлгородській області.

Водночас міністерство оборони Кремля заявляє, що так звана "російська ППО" також ліквідувала українську ракету "Нептун" над Кримським півостровом. У Москві наголошують, що нібито ліквідували її саме над узбережжям.

Вочевидь, відповідні атаки є наслідком повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави два роки тому. Дрони, ймовірно, перестануть завдавати ударів по важливих для Кремля об'єктах лише тоді, коли жодного російського солдата не буде на українській землі.