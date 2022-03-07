У Борисполі та Василькові повітряна тривога: негайно в укриття
7 березня 2022 , 11:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
У Борисполі та Василькові Київської області оголосили повітряну тривогу. Об 11 годині ранку у містах увімкнули сирени.
Якнайшвидше одягайтеся та прихопіть з собою "тривожну валізу". Зараз існує небезпека авіаударів.
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Негайно заховайтеся в укритті. Не виходьте поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. До того часу перебувати на вулиці – небезпечно.
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