У Борисполі та Василькові повітряна тривога: негайно в укриття

У Борисполі та Василькові Київської області оголосили повітряну тривогу. Об 11 годині ранку у містах увімкнули сирени.

Якнайшвидше одягайтеся та прихопіть з собою "тривожну валізу". Зараз існує небезпека авіаударів.

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Негайно заховайтеся в укритті. Не виходьте поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. До того часу перебувати на вулиці – небезпечно.

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