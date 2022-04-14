Боролись за незалежність: в Одесі попрощалися із загиблими полковниками ОК "Південь"

Шану віддали полковникам Василю Телегузу та Миколі Спендовському. Вони отримали смертельні поранення 21 березня.

Про це 14 квітня повідомили в оперативному командуванні "Південь". Зазначили, що військові героїчно віддали життя у боротьбі за незалежність та мир в Україні.

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Телегуза та Спендовсько поранили на околицях міста Снігурівка Миколаївської. Вони виконували бойове завдання. Офіцери перебували в озброєнні логістики управління ОК "Південь".

Прощання з військовими в Одесі / Фото ОК "Південь"

Поховають на батьківщинах

Вшанували захисників у Будинку офіцерів в Одесі. На прощання прийшли командувач військ оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук, офіцери управління, побратими з рідного підрозділу, рідні, друзі. У командуванні зазначили, що прощальна церемонія відбулася згідно з військовими традиціями.

Обох офіцерів поховають на їхніх батьківщинах – 57-річного Василя Телегуза – у місті Сторожинець Чернівецької області, а 52-річного Миколу Спендовського – у місті Жмеринка Вінницької області,

– повідомили військові.

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