ФСБ щось може планувати: політолог назвав імена можливих наступників Путіна

Критика в бік Путіна від тих, хто ще умовно вчора його вихваляв, посилюється. Днями пропагандиста Іллю Ремесла, який після гучних заяв на адресу Кремля, був поміщений у психлікарню, виписали звідти й нині він заговорив про політичний режим Росії ще різкіше. Існує версія, що він може бути ФСБ-шною "консервою".

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив політолог Олег Лісний, додавши, що його використовують як удар по інших умовних вежах Кремля, які не підпорядковуються силовому крилу Путіна.

Кого ФСБ може хотіти прибрати?

Російський пропагандист Ілля Ремесло, який різко почав критикувати очільника Кремля і прямо стверджувати, що саме він є причиною всіх проблем Росії, заговорив і про ймовірний переворот в країні. Зі слів політолога, ФСБ діє за старою методикою.

Коли називається ім'я якогось наступника, то у лідерів такого типу як Путін, запускається бажання усунути цю людину. Час дуже швидко покаже, чи правдива версія щодо ФСБ, бо Путін, як правило, не чекає поки його почнуть відсторонювати від влади,

– озвучив Лісний.

Політолог нагадав про таку персону в Росії, як Гіркін (колишній співробітник ФСБ і ексміністр оборони самопроголошеної "ДНР"). Той критикував Путіна та військове керівництво значно менше, ніж Ремесло, однак швидко опинився у в'язниці, де перебуває по сьогодні (з 2023 року). А от інший продовжує жваво роздавати інтерв'ю, в яких робить гучні заяви щодо Путіна і почуває себе доволі впевнено, що може вказувати на те, що за ним дійсно стоять впливові кремлівські особи.

Зі слів політолога, загроза нині нависла не стільки над Путіним, а як тими, кого ФСБ-шне крило має намір прибрати якомога подалі від Кремля. Зокрема невипадково з вуст Ремесла прозвучали прізвища: Мішустін (прем'єр Росії), Решетніков (міністр економічного розвитку), Дюмін (помічник російського диктатора).

У цьому списку може опинитись і Кірієнко (перший заступник керівника адміністрації президента – 24 Канал). Ці прізвища не просто так були озвучені вустами Ремесла на загал,

– переконаний Лісний.

На Росію може очікувати переворот

В Росії найближчим часом можуть відбутися зміни в уряді. Такий прогноз дав журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко, аналізуючи виступ російського блогера Іллі Ремесла. Він зауважив на тому, що той "злив" Кірієнка, який був його куратором, озвучивши, що отримував від нього щорічно по 10 мільйонів рублів. Саме він відповідав за блокування Telegram та репресії всередині Росії, за провал під час виборів в Угорщині, Молдові. Проти нього зараз працюють ФСБ-шники. Демченко пояснив, що ФСБ хоче змінити російський уряд під себе, аби він був повністю силовим. Це потягне за собою мілітаризацію економіки, придушення цивільного бізнесу.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вказав на те, що в Росії виник термін "кухонна революція". Росіяни почали критикувати дії влади вдома, публічно робити це бояться, але сумніви щодо вірності дій Путіна вже почали виникати. Він навів аналогію з періодом Брежнєва та припустив, що на Росію можуть очікувати буремні події. Клочок переконаний, що російські спецслужби готують низку сценаріїв, один з яких – смерть Путіна.