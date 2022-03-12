Боротися зі спільним ворогом треба всюди, – майор ЗСУ, грузин Зураб Чіхалідзе

Майор Зураб Чіхалідзе у лавах Збройних Сил захищає Україну від рашистів з 2015 року. Він захоплюється силою духу українців.

Історію військового розповіли у Міністерстві оборони України. Зураб останні дні із побратимами веде запеклі бої біля Волновахи.

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Спільний ворог

Військовий приїхав до України у 2015 році спеціально, щоб допомогти братам по духу в боротьбі з росіянами. Зазначив, що у 1990 роках, коли в Грузії були важкі часи, єдиним народом, який дав допомогу людьми та військовою технікою, були українці.

Росія – це окупант і битися зі спільним ворогом треба скрізь,

– заявив майор.

Україна завершить московську навалу

За словами Зураба, бути під обстрілами 6 – 8 годин у холоді й снігах важко. Проте у цей час солдатів зігріває те, що вони захищають свою землю, сім'ю.

"Такої країни ніде нема, де всі об'єдналися. Тут ніхто не плаче. Всі одне одного підтримують. Це Україна! Ми станемо тією країною, яка завершить московську навалу на Європу", – запевнив Зураб.

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