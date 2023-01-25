Окупанти розстріляли 2 автобуси з людьми на Харківщині: про злочин стало відомо лише зараз

Російські загарбники розстріляли автобуси з цивільними під час окупації Борової, що на Харківщині. Це сталося ще у перший день захоплення.

Нині правоохоронці збирають докази російського злочину. Відкрито кримінальне провадження.

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Окупанти розстріляли автобуси з людьми

Трагедія сталася ще 14 квітня 2022 року. У перший день окупації селища Борова російські загарбники розстріляли два автобуси з цивільними.

Вони спочатку пропустили легкові автівки, але два мікроавтобуси, які рухалися в колонні, були розстріляні. Всі бачили, що це були цивільні. Розстріл відбувся з використанням крупнокаліберних кулеметів, встановлених на БТР, а потім дострілювали вогнепальною зброєю – автоматами Калашнікова,

– розповів начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Водій пожежного автомобіля Андрій Савченко зазначив, що через велику кількість ворожої техніки рятувальники не могли дістатися поранених, але все ж таки вивезли їх до місцевої лікарні.

Поховати одразу загиблих було неможливо, оскільки не дозволяла окупаційна влада.

Наразі вилучили рештки тіл. Також з місця поховання були вилучені особисті речі загиблих. Їх передадуть на експертизу.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Правоохоронці розслідують російський злочин / фото поліція Харківської області

Окупанти розстріляли родину з дітьми

Голова Запорізької ОВА Старух раніше повідомив, що в окупованому регіоні ворожі солдати застрелили цілу родину, зокрема дітей.

"В одній із громад застрелили цілу родину – батьків та двох неповнолітніх дітей", – розповів очільник регіону.