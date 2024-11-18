Боррель заявив, що Київ отримав від США дозвіл на удари вглиб Росії до 300 кілометрів

США дозволили Україні застосовувати ракети дальністю до 300 кілометрів для ударів по Росії. Про це йшлося на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на брифінг міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

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Що відомо про рішення США

Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території. Ідеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю,

– сказав Боррель.

Він підкреслив: американська адміністрація тривалий час говорила "ні", але цього разу сказала "так".

Також Боррель сказав, що атака по Україні 17 листопада стала наймасовішою. Під ударом була енергетика. Таким чином Путін продемонстрував, що не хоче переговорів або деескалації, – він просто прагне окупувати всю територію нашої держави. Оскільки минула майже тисяча днів війни, світ має продемонструвати жорсткішу реакцію. Інакше буде тільки більше ескалації з боку Кремля.