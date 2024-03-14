Боррель заявив, що результат війни в Україні вирішиться вже в найближчі місяці
Джерело:Sky News
Війна Росії проти нашої держави триває. Наразі ворог намагається прорвати лінію оборони наших військ, аби захопити хоча б клаптик землі. Водночас у ЄС припустили, коли ситуація на фронті зможе змінитися.
Голова дипломатії Європейського союзу припустив, що результат війни Росії проти України вирішиться цього року. Жозеп Боррель вважає, що це може статися навесні та влітку.
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Україна не може чекати
Британське видання повідомило, що найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель переконаний у тому, що результат війни Росії проти України буде вирішено вже цього року.
Посадовець після зустрічей у Вашингтоні заявив, що ситуація на фронті зазнає кардинальних змін навесні або ж влітку.
Водночас він закликав до постійної допомоги Україні у боротьбі з російськими загарбниками. Таке "заохочення" він озвучив на тлі сумнівів у тому, що фінансова підтримка для нашої держави від Сполучених Штатів відновиться.
Жозеп Боррель наголосив, що Україна не може чекати на результати президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.
Водночас видання нагадало, що ще наприкінці лютого український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія готує новий наступ на нашу державу, який розпочнеться вже в травні або ж влітку.
Боррель вже казав, що результат може вирішитися у найближчі місяці
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ раніше заявив, що Європі слід посилити допомогу Києву, щоб не допустити перемоги Путіна. Має бути розуміння серед європейців, що допомоги потрібно "більше і швидше".
- За його словами, Путін і Трамп ще не перемогли, але вони можуть перемогти. Голова дипломатії ЄС також зазначив, що Євросоюз уже надав Україні "цивільної, військової, економічної та гуманітарної допомоги" більше, ніж США. Однак, якщо європейці хочуть перемоги України, їм слід пришвидшитись і надати ще більше.
- За словами Борреля, європейські країни не беруть безпосередньої участі у війні в Україні й "не до кінця розуміють", що відбувається. Він наголосив, що Європі час "прокинутися" й усвідомити, в якому небезпечному світі вона існує.
- Зауважимо, раніше Сполучені Штати обіцяли Україні "бути поруч стільки, скільки буде потрібно", проте впродовж кількох місяців Вашингтон не може надати допомогу. Це відбувається на тлі посилення ядерного шантажу з боку Москви.