Борці за оновлену Білорусь проходять підготовку в Україні, – голова розвідки РФ
Голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що інструктори ЦРУ і Пентагону беруть участь в підготовці протестів в Білорусі. Також він сказав, що опозиціонери проходять підготовку в Україні.
Наришкін каже, що "США використовують найнечистоплотніші методи для розгойдування ситуації в Білорусі". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-бюро СЗР Росії.
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"Борці за оновлену Білорусь" проходять підготовку в Польщі, Грузії, в Україні і в країнах Балтії за участю інструкторів з ЦРУ і Пентагону, афілійованих з Держдепартаментом американських НУО,
– сказав Наришкін.
США нібито втручаються у релігійну ситуацію в Білорусі
Він вважає, що США втручаються й в релігійну ситуацію в Білорусі. Зокрема, що вони хочуть втягнути католицькі громади Білорусі в акції протесту проти влади Олександра Лукашенка.
Також за словами Наришкіна, російська розвідка має дані про підготовку резонансної провокації у Білорусі. Каже, що її готують "екстремітсько налаштовані противники нинішньої влади Білорусі, які переховуються за кордоном".
Виношується план резонансної провокації, в ході якої був би заарештований або навіть поранений, або убитий один з авторитетних священнослужителів РКЦ. Розрахунок на те, що це дозволить істотно підвищити антиурядові настрої серед католиків і підстьобнути їх до більш активної участі у вуличних протестах,
– розповів голова СЗР Росії.
Зі схожою заявою виступав і Лукашенко
Раніше він заявив, що західні країни активно втручаються у внутрішню політику Білорусі. На думку Лукашенка, мітинги розпочали нібито не білоруси, а таємничі "вони" з держав ЄС. А білорусів хочуть штовхнути "у прірву розбрату і ненависті".
Нещодавно самообраний президент Білорусі сказав, що Україна стала "форпостом політичних провокацій" проти його режиму. При цьому він шкодує, що "Київ приєднався до американських сателітів".
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- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. Перемогу на них собі влаштував Олександр Лукашенко, хоча екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати. Згідно з ними, президентом Білорусі стала лідерка опозиції Світлана Тихановська.
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