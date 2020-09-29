Голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що інструктори ЦРУ і Пентагону беруть участь в підготовці протестів в Білорусі. Також він сказав, що опозиціонери проходять підготовку в Україні.

Наришкін каже, що "США використовують найнечистоплотніші методи для розгойдування ситуації в Білорусі". Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-бюро СЗР Росії.

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"Борці за оновлену Білорусь" проходять підготовку в Польщі, Грузії, в Україні і в країнах Балтії за участю інструкторів з ЦРУ і Пентагону, афілійованих з Держдепартаментом американських НУО,

– сказав Наришкін.

США нібито втручаються у релігійну ситуацію в Білорусі

Він вважає, що США втручаються й в релігійну ситуацію в Білорусі. Зокрема, що вони хочуть втягнути католицькі громади Білорусі в акції протесту проти влади Олександра Лукашенка.

Також за словами Наришкіна, російська розвідка має дані про підготовку резонансної провокації у Білорусі. Каже, що її готують "екстремітсько налаштовані противники нинішньої влади Білорусі, які переховуються за кордоном".

Виношується план резонансної провокації, в ході якої був би заарештований або навіть поранений, або убитий один з авторитетних священнослужителів РКЦ. Розрахунок на те, що це дозволить істотно підвищити антиурядові настрої серед католиків і підстьобнути їх до більш активної участі у вуличних протестах,

– розповів голова СЗР Росії.

Зі схожою заявою виступав і Лукашенко

Раніше він заявив, що західні країни активно втручаються у внутрішню політику Білорусі. На думку Лукашенка, мітинги розпочали нібито не білоруси, а таємничі "вони" з держав ЄС. А білорусів хочуть штовхнути "у прірву розбрату і ненависті".

Нещодавно самообраний президент Білорусі сказав, що Україна стала "форпостом політичних провокацій" проти його режиму. При цьому він шкодує, що "Київ приєднався до американських сателітів".

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