Таємний росіянин на борту розбитого вертольота президента Ірану

Вдень 19 травня був втрачений зв'язок з гелікоптером Bell-214, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Після довгих годин рятувальної операції, в якій несподівано зголосилася брати участь навіть Росія, уламки вертольота та тіла загиблих пасажирів були знайдені у районі села Узі.

Усі мовчать про дев'ятого загиблого

Виявилося, що в цій історії не все так просто, як здавалося на перший погляд.

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Річ у тому, що на борту вертольота, крім представників Ірану, був ще один іноземець, про якого практично ніхто не згадує. Це був громадянин Росії, такий собі Кручев.

Про дев'ятого загиблого пасажира президентського Bell-214 повідомили лише деякі іранські ЗМІ, після чого забули про нього геть-чисто. Також були повідомлення в кількох іноземних, зокрема, грузинському інтернет-виданні Business Media та індійському Lokmat Times.

Своєю чергою, жодне російське ЗМІ не повідомляло про росіянина на борту іранського вертольота, що зазнав авіакатастрофи в провінції Східний Азербайджан.

Росіянин міг бути причетний до ядерної програми Ірану

Досить примітно, що після катастрофи в Росії значно пожвавішали.

Посол Ірану в Москві заявляв виданню IRNA, що російський президент Владімір Путін пізно ввечері 19 травня провів з ним зустріч. На ній також були присутні міністр оборони Андрєй Білоусов, секретар Ради безпеки Сєргєй Шойгу, глава російського генштабу Валєрій Герасимов, радник президента Ігарь Левітін, глава МНС Алєксандр Куренков та один з високопосадовців ФСБ, ім'я якого посол не назвав.

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Тобто весь цей натовп зібрали тільки для того, щоб висловити занепокоєння долею іранського лідера Ібрагіма Раїсі й запропонувати допомогти у пошуках?

Не виключено, що такий собі Кручев був безпосередньо причетний до ядерної програми Ірану та супроводжував президента Раїсі у цій поїздці не просто так. Приховування його присутності на борту Bell-214 було дуже важливим для Росії, а про долю саме цієї людини російське військово-політичне керівництво дбало в першу чергу.

Власне… Хто ти, містер Кручев?