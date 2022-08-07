Bosch, ймовірно, возить у росію підсанкційні товари: в українському офісі пояснили свою позицію

Німецька компанія Bosch, попри свої попередні заяви, ймовірно, відновила експорт товарів подвійного призначення в росію. В українському представництві повідомили, чи мають зв'язки з країною-терористкою.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що німецькі технології роками допомагали росії будувати військову техніку. Однак після вторгнення країни-агресорки в Україну в компанії Bosch заявили, що вийдуть з її ринку.

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В українському представництві Bosch розповіли, чи причетні до експорту алюмінію в росію

Згідно із розслідуванням, яке провели журналісти 24 каналу, ймовірно, Bosch відновила постачання товарів подвійного призначення в росію. Зокрема, ТОВ Robert Bosch Saratov замовила в німецького виробника Nabaltec AG 20 тонн оксиду алюмінію, який можна використати для виготовлення військової техніки.

В українському представництві компанії заявили, що не мають жодної інформації щодо цього.

Інформуємо, що українська компанія "Роберт Бош Лтд" не має жодних ділових або інших зв'язків з російськими компаніями,

– мовиться у повідомленні.

Там наголосили, що позиція українського офісу відповідає закону та прийнятим раніше управлінським рішенням. За наявності якоїсь додаткової інформації щодо цього питання її обіцяють оприлюднити.

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Коротко про ймовірне відновлення експорту алюмінію в росію

За інформацією українських перевізників, для перевезення вантажів подвійного призначення до росії, чи принаймні на певному етапі шляху, використовують польську компанію Alesco tsl sp. z o.o.

Її заснувала українка Марина Маляренко, яка помилково виклала у чат спільноти перевізників товарно-транспортну накладну, котра свідчила про те, що Bosch, ймовірно, ввозить на територію країни-агресорки оксид алюмінію.

Згідно з офіційним релізом компанії, який оприлюднили 18 березня 2022 року, постачання та виготовлення продукції, яка може використовуватись росіянами у воєнних цілях, повинні були згорнути.

Однак вже влітку російська філія Bosch знову почала замовляти потрібну для виробництва продукцію. Так, її завантаження проходило 29 липня у німецькому Швандорфі. Після цього тягач відвіз вантаж до польського складу.

Перевізник Юрій Марчук зауважив, що власниця Alesco знала, що отримувачем вантажу є зареєстрована у росії компанія. Позаяк в документах вказали адресу кінцевої доставки товару – місто Енгельс Саратівської області, де зареєстрована ТОВ "Роберт Бош Саратов".

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