На Босфорі зіткнулися кораблі Росії й Туреччини: це другий інцидент за участю росіян за день

Поблизу берегів стамбульського району Йенікей 25 вересня трапилося зіткнення суховантажів під прапорами Туреччини та Росії. Цього ж дня стався й інший інцидент за участю російського судна.

Про те, що на Босфорі російський корабель зіткнувся з турецьким, видання повідомляє з посиланням на управління берегової поліції Туреччини.

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Деталі зіткнення суховантажів Росії та Туреччини

Відповідно до повідомлення, 90-метровий турецький суховантаж Tahsin İmamoğlu прямував з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі, що на узбережжі Чорного моря.

Водночас російський суховантаж Rusich 10, довжиною у 128 метрів, плив з району Гемлік, що у провінції Бурса, в Росію.

Через зіткнення кораблів на місце інциденту скерували катери KIYEM-5, KEGM-3, KURTARMA-11, а також 14 буксирувальних суден.

Попередня аварія суден за участю росіян

Це вже не перший інцидент за участю росіян 26 вересня. Вранці, інформує ТАСС, 140-метровий суховантаж "Волзький-40", який курсував з Текірдаґ в Росію, зіштовхнувся з риболовецьким судном на виході з Босфору.

Після цього буксири берегової охорони відбуксирували суховантаж до якірної стоянки Ахиркапи.

Біля Йенікею зіткнулися кораблі Росії та Туреччини: карта