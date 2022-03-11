На боці України навіть природа: погода на морі змусила кораблі ворога повернутись на свої бази

Триває 15 доба боротьби України проти рашистських окупантів. На перемогу нашої держави працюють не лише самі українці, але й природа.

Не дарма кажуть, що Бог носить форму Збройних Сил України. Генштаб ЗСУ повідомив, що кораблі ворога повернулись на свої пункти базування через погодні умови.

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У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що 10 березня у Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на нашому боці. Неспокійний морський простір змусив кораблі окупантів повернутись до військово-морських баз і пунктів їхнього базування.

Це означає, що окупанти не змогли завдати жодних ударів по суверенній Україні з моря – усе завдяки погодним умовам.

Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи їм значних втрат у живій силі і військовій техніці,

– підсумували у Генштабі.

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