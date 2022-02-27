У боях за Харків загинув депутат Богодухівської міськради Сергій Глущенко

У Богодухівській міській раді повідомили, що в боях за Харків загинув їхній депутат Сергій Глущенко. Він був в теробороні з самого початку російського наступу.

Більше деталей про бій на Харківщині поки немає. Місцеві кажуть, що він один з перших пішов захищати Україну від окупантів.

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Зранку 27 лютого повідомили, що в боях за Харків загинув депутат Богодухівської міської ради Сергій Глущенко.



Помер депутат Сергій Глущенко / Фото "Суспільне"

Він був в теробороні з самого початку. І на Новий рік на збори їздив, брав активну участь в територіальній обороні. І в ці дні одним з перших пішов захищати. У нього залишились дружина та діти,

– сказав секретар Богодухівської міськради Рамаз Гамбарашвілі.

Відомо, що Сергій Глущенко був депутатом Богодухівської міської ради від «Блоку Світличної «Разом!». До цього працював селищним головою Олександрівки.

Зазначимо, що українські військові знищили ворожу армію, яка намагалася наступати на Харків, однак зранку до міста вдерлася деяка кількість легкої техніки. Її вже частково знищили.