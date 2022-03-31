Бояться брати кредити: у Росії масово орендують гаджети

Впродовж березня у Росії сильно зріс попит на оренду техніки. Як виявилося, покупка для росіян – тепер розкіш.

Про це повідомляють представники подібних сервісів. Серед причин – подорожчання нових пристроїв.

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У Росії масово орендують гаджети через страх брати кредити

Так, до зростання попиту на оренду гаджетів росіян привели наступні причини:

подорожчання нових пристроїв

погіршення умов споживчого кредиту

бажання користувачів спочатку спробувати те, що вони збираються купити

Як повідомляють у сервісах оренди, перш за все люди стали частіше орендувати ноутбуки – на 30%, на смартфони – на 15%. До слова, переважно орендують пристрої Apple.

У 90% випадків техніку орендують фізичні особи, а з боку підприємців попит зріс удвічі.

Тако у березні зріс попит на оренду ігрових приставок.

За словами експертів, головна причина – страх населення брати дорогу техніку в кредити чи розстрочку. Тим паче російські продавці електроніки відмовились від продажу товарів на виплату, а деякі закрили і продажі в кредит. Крім того, Центробанк Росії рекордно підняв ставку до 20%. Тому банки почали переглядати умови споживчих кредитів.

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