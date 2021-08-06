Ядерні боєголовки і підземний бункер: найцікавіше про музей ракетних військ на Кіровоградщині

Україна володіла ядерною зброєю до 1996 року. Зараз про це нагадують лише експонати в єдиному у Європі музеї ракетних військ стратегічного призначення. Розташований він біля села Побузьке Кіровоградської області.

Свого часу в Побузькому дислокувався 309 полк 46 ракетної дивізії. Об'єкт був засекречений, тож про те, що там здатні будь-якої миті запустити смертоносні балістичні ракети, не здогадувалися навіть у найближчих населених пунктах. У наш час в музеї проводять екскурсії, дехто приїжджає подивитися на ракети аж із Саудівської Аравії.

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За словами туриста Саджіта Абдули, всюди у світі такі об'єкти зачинені й усе тримають у секреті. В Україні це – доступний туризм, який кожен може собі дозволити.

"Це єдине місце, куди я зміг привезти свою сім'ю", – додав він.

Україна була ядерною державою

На початку 1990 років Україна була третьою за потужністю ядерною державою в світі. Старт відмови від зброї масового ураження дав президент Леонід Кравчук. Уже 5 грудня 1994 року Україна, Росія, Велика Британія та США підписали Будапештський меморандум, який мав надати гарантію про ненапад на будь-яку із держав-учасниць.



Будапештський меморандум підписали 5 грудня 1994 року / Фото АР

У червні 1996 року, вже за президентства Леоніда Кучми, Україна офіційно втратила ядерний статус. Росія порушила домовленості менше, ніж за 20 років, коли окупувала український Крим. Про втрату ядерних потужностей деякі туристи говорять із сумом.

"Україна була державою, яка мала ядерну зброю – це ж яка сила", – зазначила туристка Анна Левченко.

Жінка вперше відвідала музей, хоч дізналася про нього кілька років тому. Зараз випала нагода там побувати і їй дуже сподобалося, адже місце зберігає українську історію.

Колекція налічує понад 24 тисячі експонатів

Останню шахтно-пускову установку міжконтинентальної балістичної ракети підірвали в Україні 20 років тому. Відтоді стратегічний об'єкт у Побузькому діє винятково як музей, у колекції якого – понад 24 тисячі експонатів. Їх кількість постійно збільшується.



У колекції музею є понад 24 тисячі експонатів / Фото з сайту "Україна Інкогніта"

Артефактами стає списана частина озброєння. Об'єкт підпорядкований Міноборони. Найбільш вражаюча частина експозиції – ракета РС-20, якій на Заході дали назву "Сатана". Її довжина становить 34 метри, а стартова вага – 211 тонн.



Ракету "Сатана" занесли у Книгу рекордів Гіннеса / Фото з сайту "Україна Інкогніта"

Цю ракету занесли у Книгу рекордів Гіннеса. Вона містить 10 ядерних боєголовок, радіус ураження – до 500 квадратних кілометрів. Найпотужнішу ракету спроєктували і випускали в Україні, але дислокувалися такі за Уралом та в Сибіру. На озброєння "монстра" взяли у 1975 році.

"Коли запускається основний акумулятор, 150 кілограмів пороху горить за відповідною формулою. Створюється такий тиск, що 211 тонн викидає на певну висоту", – розповів інженер експозиційного відділу музею Віктор Ксензов.

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Підземний бункер з "червоною кнопкою"

Окрім наземної частини експозиції варто відвідати ту, що захована від очей. Для туристів у музеї відчинили підземний бункер. Температура повітря у ньому не перевищує +12 градусів, усі двері – герметичні. Особовий склад міг зайти сюди тільки за спеціальним кодом.



Підземний бункер розташований на глибині 40 метрів / Фото з сайту "Україна Інкогніта"

"У цьому командному пункті були документи особливої державної важливості. Навіть сім'ї артилеристів про це не знали", – пояснив Ксензов.

Командний пункт розташований на глибині 40 метрів. Саме тут була та сама "червона кнопка" для бомби. Насправді вона сірого кольору.



Про розташування бункера не знали навіть артилеристи / Фото з сайту "Україна Інкогніта"

За словами інженера Ксензова, для запуску потрібно одночасно натиснути кнопку "Пуск" і повернути ключ. За 23 – 26 хвилин ракета буде на території ймовірного ворога.

У музеї ракетних військ є ще чимало цікавинок для туристів. Повна екскурсія коштує 300 гривень.

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