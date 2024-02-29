Стабілізувати Авдіївський фронт можна буде, якщо в українських бійців буде достатня кількість артилерійських снарядів. Це 24 Каналу зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
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"Тримати фронт на 250 градусів без артилерії практично неможливо. Через те, що у нас бракує артилерії, нам довелось вирівнювати цей фронт. Але, з іншого боку, щойно ми отримаємо артилерійські снаряди, вже можна буде стабілізувати цей фронт. Можна буде дійсно розбити їхні з’єднання та збити наступальну хвилю, яку досі мають росіяни", – сказав він.
Кількість боєприпасів, яка необхідна ЗСУ
Сергій Кузан зазначив, що українським захисникам потрібен паритет. Тобто 1 до 1. За таких умов ЗСУ завжди перемагають росіян. Наші артилеристи набагато фаховіші, аніж російські. Українські військові меншою кількістю боєприпасів завдають більш точних ударів по техніці, артилерійських установках ворога. Крім того, за допомогою західної зброї наші бійці набагато кращі у контрбатарейній боротьбі.
У такий спосіб ми могли воювати меншою кількістю боєприпасів. Але коли це співвідношення, 1 до 5 або навіть 1 до 8, то у цих умовах нам доводиться обирати собі цілі. Якби це співвідношення було скорочене хоча б 1 до 3, навіть у таких умовах ми могли б тримати росіян на достатній відстані,
– пояснив він.
Норма витрат снарядів на добу збільшиться
Як зауважив голова Українського центру безпеки та співпраці, зараз наша держава очікує 800 тисяч снарядів, шлях для передачі яких знайшла Чехія. Їх вистачило б на 3 місяці бойових дій. Однак за умови, що 500 тисяч з них – це 155-й калібр, ще 300 тисяч – це радянський 122-й калібр.
Але партією 800 тисяч до нас не доїдуть, а в міру того, як до нас почнуть прибувати ці боєприпаси. Саме норма витрат снарядів на добу у нас буде поступово збільшуватись. Наше командування здійснює це планування з розрахунку найгіршої ситуації, тобто снарядного голоду, щоб нам вистачило протриматися ще найближчі місяці,
– підкреслив Кузан.
Крім того, є повідомлення про перемовини Німеччини з Індією щодо отримання снарядів для України.
Снаряди для України: головне
- Чехія знайшла 800 тисяч снарядів і закликає союзників надати фінансові ресурси для їх придбання. Президент Чехії Петр Павел повідомив, що надати допомогу можна найближчими тижнями, однак для цього необхідно знайти фінансування. Мовиться про півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів, і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна знайшла снаряди на світовому ринку, і зараз треба швидко їх закупити. Він зазначив, що має на увазі всі європейські країни, а не лише держави Євросоюзу. Ліпавський додав, що треба шукати "найефективніші способи придбання цих боєприпасів".
- Голова комітету закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот назвав три країни, які наразі блокують купівлю 800 тисяч боєприпасів для України. Франція, Греція та Кіпр заборонили купляти боєприпаси для України за межами Європейського Союзу.
- Журналісти Bloomberg 27 лютого повідомили, що Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи.