Стабилизировать Авдеевский фронт можно будет, если у украинских бойцов будет достаточное количество артиллерийских снарядов. Это 24 Каналу отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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"Держать фронт на 250 градусов без артиллерии практически невозможно. Из-за того, что у нас не хватает артиллерии, нам пришлось выравнивать этот фронт. Но, с другой стороны, как только мы получим артиллерийские снаряды, уже можно будет стабилизировать этот фронт. Можно будет действительно разбить их соединения и сбить наступательную волну, которую до сих пор имеют россияне", – сказал он.

Количество боеприпасов, которое необходимо ВСУ

Сергей Кузан отметил, что украинским защитникам нужен паритет. То есть 1 к 1. При таких условиях ВСУ всегда побеждают россиян. Наши артиллеристы гораздо профессиональнее, чем российские. Украинские военные меньшим количеством боеприпасов наносят более точные удары по технике, артиллерийских установках врага. Кроме того, с помощью западного оружия наши бойцы гораздо лучше в контрбатарейной борьбе.

Таким образом мы могли воевать меньшим количеством боеприпасов. Но когда это соотношение, 1 к 5 или даже 1 к 8, то в этих условиях нам приходится выбирать себе цели. Если бы это соотношение было сокращено хотя бы 1 к 3, даже в таких условиях мы могли бы держать россиян на достаточном расстоянии,

– объяснил он.

Норма расхода снарядов в сутки увеличится

Как отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, сейчас наше государство ожидает 800 тысяч снарядов, путь для передачи которых нашла Чехия. Их хватило бы на 3 месяца боевых действий. Однако при условии, что 500 тысяч из них – это 155-й калибр, еще 300 тысяч – это советский 122-й калибр.

Но партией 800 тысяч к нам не доедут, а по мере того, как к нам начнут прибывать эти боеприпасы. Именно норма расхода снарядов в сутки у нас будет постепенно увеличиваться. Наше командование осуществляет это планирование из расчета наихудшей ситуации, то есть снарядного голода, чтобы нам хватило продержаться еще ближайшие месяцы,

– подчеркнул Кузан.

Кроме того, есть сообщения о переговорах Германии с Индией о получении снарядов для Украины.

Снаряды для Украины: главное