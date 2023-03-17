Щоб нищити окупантів у величезній кількості: яке озброєння потрібне ЗСУ

Доволі часто позитивні настрої українців спираються на певні інформаційні вкиди про те, що росіяни, нібито, відчувають дуже потужний снарядний голод.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. Він зауважив, що це не завжди відповідає дійсності. За його словами, окупанти мають снаряди, однак їхня кількість кратно менша, ніж ту, що вони мали навесні та влітку минулого року. До того ж вони мають великі проблеми з їхньою логістикою.

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Потрібна величезна кількість боєприпасів

Він зауважив, що їм вкрай складно пересувати снаряди на вантажівках польовими дорогами за умов весняної відлиги.

С особовим складом у росіян взагалі немає проблем. Дуже багато мобілізованих. Тому окупанти мають можливість маневрувати та не зважати на сотні втрат, які щодоби зазнає путінська армія,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, для того, щоб наші захисники мали можливість перетворювати на попіл окупантів, нам потрібні у величезній кількості боєприпаси.

Не лише славнозвісні HIMARS чи снаряди 155 калібру класу Excalibur. Нам потрібні звичайні міни 60, 82, 120 калібрів, снаряди 105, 120, 122 і 152 калібрів. Та зброя, яка зараз дає нам можливість на достатньо високому рівні нищити у величезній кількості ворога, який тисне на нас нескінченними штурмами і проводить ефективну контрбатарейну боротьбу,

– наголосив полковник ВСУ.

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Це війна артилерії

Він вважає, що навіть авіація для ЗСУ не є визначальною у двобої з путінською Росією. Нинішня війна – війна артилерії, а це означає, що нам потрібні як артилерійські засоби, так і боєприпаси до них.

"Перемога буде на стороні тієї армії, яка буде мати достатню кількість боєприпасів, які спроможні нищити ворожі тили, бойові порядки, бронетехніку і артилерійські засоби", – підкреслив Владислав Селезньов.

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