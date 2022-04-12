Боєприпаси, техніка та супутні втрати: ЗСУ показали знищені позиції окупантів на Луганщині

На Луганщині ЗСУ розгромили багато ворожої техніки та боєприпасів. У мережі опублікували відео залишків.

Успішну операцію ЗСУ провели біля селища Новоайдар. Наслідки показали 12 квітня.

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ЗСУ в районі Новоайдара Луганської області непогано так підсмажили російських окупантів,

– мовиться в повідомленні.

На відео видно безліч зруйнованої техніки. Від неї залишились лише друзки.

ЗСУ розгромили окупантів: дивіться відео

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