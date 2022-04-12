Боєприпаси, техніка та супутні втрати: ЗСУ показали знищені позиції окупантів на Луганщині
12 квітня 2022 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
На Луганщині ЗСУ розгромили багато ворожої техніки та боєприпасів. У мережі опублікували відео залишків.
Успішну операцію ЗСУ провели біля селища Новоайдар. Наслідки показали 12 квітня.
Зверніть увагу Карта вбивств українців у Бучі та обстріл сіл на Півдні: основне за 48 день війни
ЗСУ в районі Новоайдара Луганської області непогано так підсмажили російських окупантів,
– мовиться в повідомленні.
На відео видно безліч зруйнованої техніки. Від неї залишились лише друзки.
ЗСУ розгромили окупантів: дивіться відео
Варто переглянути – Ранкове зведення Генштабу за 12 квітня: відео