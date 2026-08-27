"Ми першими заходимо, останніми виходимо": боєць "Артану" розповів про розвідку в бойових умовах

Робота розвідгрупи на передовій починається задовго до самого штурму. Військовим потрібно непомітно пройти до визначеної точки, з'ясувати безпечні маршрути, мінування та переміщення противника, а потім передати ці дані тим, хто плануватиме подальші дії.

Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Йожик" в ефірі 24 Каналу розповів, як розвідники пересуваються в умовах постійного спостереження з повітря та яку інформацію збирають безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. Він також пояснив, як їхня робота допомагає прокладати маршрути для штурмових груп.

Розвідники прокладають шлях для штурмових груп

Пересування розвідгрупи планують на той час, коли противнику найскладніше помітити людей із повітря. Зазвичай виходять на ранковому або вечірньому "сіряку", коли вже не темно, але ще бракує світла, або використовують туман. Удень і вночі такі переміщення намагаються не проводити.

В білий день ми не ходимо і вночі не ходимо – це табу. Вдень людину простіше побачити звичайною камерою дрона, а вночі – тепловізором. Узимку ти взагалі світишся, як ліхтарик,

– розповів "Йожик".

Завдання розвідників не обмежуються збором інформації. Вони можуть підсилювати штурмові групи, евакуйовувати поранених, допомагати під час штурму або влаштовувати засідки на маршрутах противника. Під час однієї з операцій група мала з'ясувати обстановку в квадраті, де працювали суміжні підрозділи.

Розвідники потрапили до бліндажа українських операторів БпЛА й протягом двох діб збирали дані з їхніх трансляцій та польотів. Там вдалося уточнити безпечні проходи, заміновані ділянки й маршрути переміщення суміжних сил. Якщо групи кілька разів користувалися одним проходом, противник міг його замінувати, тож наступний маршрут доводилося шукати вже в іншому місці.

Усю отриману інформацію одразу передавали на командний пункт. Аеророзвідка супроводжує групу і під час самого виходу. Якщо ворожий дрон помічає військових, їм по зв'язку передають попередження про можливу роботу міномета, артилерії або FPV. Після двох діб на позиції група повернулася ранковим "сіряком" до точки старту приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За цією інформацією вже планують переміщення, вибирають маршрут, дивляться, наскільки він безпечний, де можна накопичувати групи й звідки далі висуватися. Ми першими заходимо і останніми виходимо,

– сказав боєць "Артану".

Зібрані розвідниками дані стають основою для подальшого планування операції: командування визначає маршрути, місця накопичення та напрямки, якими вже можуть рухатися штурмові групи.

Боєць Артану розповів про роботу розвідки біля фронту: дивіться відео