Досить серйозна загроза: в "Азові" розповіли, як діє елітний російський підрозділ "Рубікон"

У зоні відповідальності бригади "Азов" працює "Рубікон", який вважають одним з найтехнологічніших російських підрозділів. Вони створюють проблеми, але військові мають засоби протидії.

Офіцер 12 бригади "Азов" НГУ з позивним "Культура" розповів 24 Каналу, що вперше з цим підрозділом довелося зіткнутися більш ніж рік тому на Запорізькому напрямку. Також проти них протидіяли у Серебрянському лісництві. На той час це був радше локальний підрозділ, який пересувався по всій лінії зіткнення та посилював проблемні напрямки для окупантів.

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Які проблеми створив підрозділ "Рубікон"?

За словами військового, Росія вбухує шалені гроші в розвиток цього підрозділу. Відповідно вони показують хороші результати фактично на усіх ділянках, де тільки заходять. Насамперед "Рубікон" намагається взяти під контроль логістичні маршрути та знищувати техніку.

Зокрема вони створили доволі серйозні проблеми свого часу в напрямку Нью-Йорку Донецької області. Тоді доводилося шукати альтернативні шляхи просування. І на допомогу прийшли саме наземні роботизовані комплекси, за допомогою яких завозили ресурси, евакуювали поранених та навіть мінували логістичні маршрути.

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Що відомо про російський підрозділ "Рубікон": дивіться відео 24 Каналу

"Рубікон" застосовує дрони на оптоволокні, які можуть працювати на більш ніж 30 кілометрів. Вони вирізняються якісною збіркою.

Вони можуть вичікувати та відпрацьовувати по заздалегідь запланованих цілях. Також ворог не припиняє обстрілювати тили КАБами. Не припиняє розвідку та ураження розвідувальними крилами. Все це складові однієї системи, як працює ворог,

– зауважив військовий.

Додамо, російський підрозділ "Рубікон" створили влітку 2024 року. Його неодноразово називали найкращим технологічним підрозділом Росії. Сили оборони України активно працюють проти "Рубікону". Вже неодноразово вдавалося атакувати пункти управління та склади зберігання безпілотників цього підрозділу.