Боєць ЗСУ самотужки знищив 3 окупантів у ближньому бою: відео аеророзвідки

Український військовий самотужки ліквідував 3 вояк російської армії у ближньому бою. Це сталося на напрямку Гуляйполя.

Про це пише 24 Канал з посиланням на батальйон "Морок" 225 окремого штурмового полку ЗСУ.

Як воїн ЗСУ ліквідував росіян у ближньому бою?

Ліквідував 3 росіян у ближньому бою військовий батальйону "Морок" 225-го ОШП.

В полку розповіли, що аеророзвідка виявила групу з 6 окупантів у будинку навпроти позиції українських бійців. По будинку відпрацювали важкими бомберами. Вказується, що 3 росіян, які вижили після удару, намагались знайти укриття.

Маючи очі в небі, з командного пункту побратимам передавали інформацію про пересування в реальному часі, що надало змогу зробити засідку і ліквідувати залишки штурмової групи,

– йдеться в повідомленні.

Український боєць ліквідував росіян в ближньому бою: дивіться відео

Втрати росіян: останні новини