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24 Канал Новини України 1 проти 5: спецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм росіян на Куп'янському напряму
17 липня, 09:02
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1 проти 5: спецпризначенець ГУР самотужки стримав штурм росіян на Куп'янському напряму

Юлія Муріна
Основні тези
  • Боєць спецпідрозділу ГУР "Братство" самотужки стримав штурм ворога на Куп'янському напрямку, попри чисельну перевагу окупантів у 5 разів.
  • У відповідь російські загарбники застосували заборонені методи, що призвело до поранень бійця, але евакуаційна група змогла вивезти його до стабілізаційного пункту.
  • Завдяки злагодженим діям спецпризначенців, позиція була втримана, ворога відкинуто.

На Куп'янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР "Братство" самотужки стримав штурм ворога, який чисельно переважав у 5 разів. У відповідь російські загарбники вдалися до заборонених методів ведення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Як боєць ГУР самотужки стримав штурм окупантів?

Під час бойових дій на Куп'янському напрямку спецпризначенець ГУР самостійно стримав штурм окупаційних сил, попри те, що чисельно вони переважали його у 5 разів. 

У відповідь на ефективний опір українського захисника російські загарбники вдалися до заборонених методів ведення війни, – застосували отруйний газ. Опісля накрили позицію щільним мінометним вогнем й атаками FPV-дронів.

Боєць зазнав множинних осколкових поранень й отруєння невідомою речовиною. Це спричинило періодичну втрату свідомості. У таких умовах подальше утримання позиції стало неможливим.

Тож командування ухвалило єдине можливе рішення, – евакуювати захисника. Попри активну роботу російських FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого бійця, винести його з-під вогню й доставити до стабілізаційного пункту.

У ГУР наголосили, що завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути ворога від неї.

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