Людей просто засипало: у 3-ій ОШБр розповіли, чи потрапили їхні бійці у полон в Авдіївці

Під час виходу українських сил з Авдіївки кілька наших військових потрапили у полон до росіян. У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, чи є серед її бійців – ті, хто опинився у руках ворога.

Відомо, що на обороні Авдіївки стояла також 110 бригада. Її 6 важкопоранених воїнів підступно розстріляли росіяни.

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Чи є серед 3-ої окремої штурмової бригади полонені

Тиждень тому підрозділи 3-ої окремої штурмової бригади перекинули в Авдіївку, аби вони допомогли організувати вивід наших військ з міста. Військові розповідали, що виведення відбувалося у надзвичайно важких умовах під вогнем з ворожої артилерії та дронів. Пресофіцер бригади Олександр Бородін розповів, що наразі серед її воїнів є зниклі безвісти. Проте не можуть підтвердити, чи потрапили вони до полону, чи ні.

Бородін розповів, що під час боїв ворог застосовував КАБи.

Це потужна зброя, коли людей просто засипає. Але поки якихось підтверджених полонених з нашої бригади немає,

– сказав Олександр Бородін.

Наразі бійці бригади продовжують тримати оборону на заздалегідь підготовлених позиціях. Окупанти намагаються наступати, але, ймовірніше, це поки що розвідка боєм. Вони пробують промацати слабкі місця в новій лінії оборони.

Розстріл полонених на позиції "Зеніт"

18 лютого проєкт Deep State повідомив, що російські військові підло розстріляли 6 українських воїнів.

15 лютого стало відомо, що українські сили покинули позиції "Зеніт" на південній околиці Авдіївки. Там залишалися 6 важкопоранених. Усі вони потребували евакуації. Сили оборони не могли провести її самостійно, бо росіяни тоді дуже потужно наступали.

Пізніше омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив факт страти українських військовополонених.

У 110-тій бригаді заявили, що це були її бійці. Окупанти пообіцяли організувати для них евакуацію, а потім використати для обміну, проте своєї обіцянки не стримали.

Ось імена страчених захисників:

Георгій Павлов

Андрій Дубницький

Іван Житник

Олександр Зінчук

Микола Савосік

"Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", – уточнили у бригаді.