"Не допустити знищення": бійці 48 ОШБ звернулися до Сирського через заміну командира

Бійці 48-го ОШБ імені Номана Челебіджіхана опублікували звернення через зняття командира. Вони вимагають не допустити знищення бойового підрозділу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео 48 ОШБ імені Номана Челебіджіхана.

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Військові вимагають повернути командира Ленура Іслямова

Так, військові наголошують, що з моменту створення, коли батальйон ще навіть не був повністю сформований, 48 ОШБ кинули на один з найгарячіших напрямків. Проте їм вдалося довести свою відвагу. За весь час бійці не втратили жодної позиції і провели десятки успішних штурмових дій, звільнивши низку населених пунктів на Донеччині.

Замість відновлення 10 дів тому військових 48 ОШБ перекинули у Покровськ. Бійці виконали наказ, хоча не володію належною розвідінформацією. Однак у той же час було знято їх командира Ленура Іслямова. На його місце призначили іншу людину.

Зміна командира у критичний момент – це пряма загроза боєздатності підрозділу та підрив довіри бійців! Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою,

– наголошують бійці.

У 48 ОШБ наголошують, що саме Ленур Іслямов, завдяки своїй рішучості та волі до боротьби сформував батальйон на 90% з добровольців.

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Там додали, що в більшості батальйон складається з воїнів з Криму та інших окупованих територій, які, як і комбат, мають одну мету – повернути власну домівку.