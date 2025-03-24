Росіяни відновлюють атаки біля Покровська, але їхня чисельність зменшилась, – ЗСУ

Російська окупаційна армія намагається покращити своє положення біля Покровська на Донеччині. Водночас інтенсивність атак наразі не сягла того рівня, який був у січні – лютому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майора ЗСУ Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається біля Покровська

Віктор Трегубов пояснив, що під Покровськом росіяни зазнали значних втрат під час спроби наступу впродовж січня та лютого.

І насправді, просування у них на цьому напрямку, у принципі, було дуже невеликим, а якщо його співставити з втратами, то абсолютно незначним,

– сказав речник.

За його словами, російські окупанти намагалися взяти місто в напівкільце та перерізати траси на захід, але ці плани зазнали краху. Українські захисники змогли не лише зупинити ворога, а й вдало здійснити кілька контратак.

Трегубов підкреслив, що такі успіхи стали можливими завдяки ефективній взаємодії між дронами та піхотою, а також добре організованій обороні.

За словами військового, у перші десять днів березня росіяни взяли паузу, що призвело до різкого зменшення боєзіткнень на Покровському напрямку. Проте згодом атаки відновилися, хоча їхня інтенсивність уже нижча, ніж була в лютому.

Це означає, що росіяни просто відновилися і зараз відновлюють свої спроби, так чи інакше, покращити своє тактичне положення біля міста Покровськ. При цьому інтенсивність не сягнула тих рівнів, якою вона була у лютому, просто тому, що росіян фізично менше та техніки у них менше,

– підсумував Трегубов.

Хоча стратегічні плани російських загарбників захопити Донеччину не змінилися, реалізувати їм цього не вдається.