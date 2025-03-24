Росіяни відновлюють атаки біля Покровська, але їхня чисельність зменшилась, – ЗСУ
- Російські війська відновили атаки біля Покровська на Донеччині, але їхня чисельність та інтенсивність зменшились.
- Українські захисники змогли зупинити ворога та здійснити кілька контратак завдяки ефективній взаємодії дронів та піхоти.
Російська окупаційна армія намагається покращити своє положення біля Покровська на Донеччині. Водночас інтенсивність атак наразі не сягла того рівня, який був у січні – лютому.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майора ЗСУ Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
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Що зараз відбувається біля Покровська
Віктор Трегубов пояснив, що під Покровськом росіяни зазнали значних втрат під час спроби наступу впродовж січня та лютого.
І насправді, просування у них на цьому напрямку, у принципі, було дуже невеликим, а якщо його співставити з втратами, то абсолютно незначним,
– сказав речник.
За його словами, російські окупанти намагалися взяти місто в напівкільце та перерізати траси на захід, але ці плани зазнали краху. Українські захисники змогли не лише зупинити ворога, а й вдало здійснити кілька контратак.
Трегубов підкреслив, що такі успіхи стали можливими завдяки ефективній взаємодії між дронами та піхотою, а також добре організованій обороні.
За словами військового, у перші десять днів березня росіяни взяли паузу, що призвело до різкого зменшення боєзіткнень на Покровському напрямку. Проте згодом атаки відновилися, хоча їхня інтенсивність уже нижча, ніж була в лютому.
Це означає, що росіяни просто відновилися і зараз відновлюють свої спроби, так чи інакше, покращити своє тактичне положення біля міста Покровськ. При цьому інтенсивність не сягнула тих рівнів, якою вона була у лютому, просто тому, що росіян фізично менше та техніки у них менше,
– підсумував Трегубов.
Хоча стратегічні плани російських загарбників захопити Донеччину не змінилися, реалізувати їм цього не вдається.