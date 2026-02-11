Називають "заливкою": росіяни кидають на штурми ЗСУ "групи" з однієї особи

Ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою, особливо на Покровському напрямку. Водночас проблеми з комунікаціями у російських військах створюють додаткові можливості для українських захисників.

Про зміни тактики і чому ворог змушений буквально по одному штурмувати позиції ЗСУ 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він також зауважив, що на плани ворога значно вплинули останні обмеження зі Starlink та Telegram.

Дивіться також Майор запасу оцінив реальні можливості росіян щодо нового масштабного наступу весною

На думку Івана Ступака, Покровський напрямок є одним із найскладніших на фронті. Фронт на цьому напрямку простягається приблизно на 1200 кілометрів – це довжина, порівнянна з довжіною кордону України та Білорусі. Найскладніші ділянки зосереджені біля міст Мирноград і Покровськ, де раніше перебувало до 170 тисяч російських військових, з яких близько 90 тисяч були штурмовики.

Противник зараз підтягнув додаткові сили і техніку, ховається в залишках будівель та промислових об'єктів, щоб підготувати наступ на Костянтинівку.

Що таке тактика "заливки"?

Російські війська застосовують так звану стратегію "заливки" – дрібні групи по один – два бійці розпорошуються, інфільтруються в місцевість і поступово накопичують сили для нових атак.

Якщо ще пів року тому російські штурмові групи складалися з 5 людей, то наприкінці 2025 року це вже були групи по двоє – троє бійців. На початку 2026 року здебільшого залишаються одиночні бійці або максимум по двоє.

Тобто фактично це група "один, один, один", яка розбігається в різні боки – по полях, траншеях, каналізаційних колекторах та інших спорудах. Така тактика дозволяє накопичувати сили: якщо до цих бійців підходить підкріплення, умовно, зі 100 людей – хоча б 10 приєднаються, і це вже суттєво збільшує чисельність. Додаються ще по 10, ще по 10, і в результаті формується сотня бійців для нового штурму.

Зауважте, що також ворог застосовує авіаудари, керовані авіабомби та періодично техніку, щоб прорвати бойові порядки, але основна ставка робиться на приховане проникнення, яке важко виявити та зупинити. Українські війська борються з цією тактикою завдяки постійному спостереженню та використанню дронів, хоча морози і технічні проблеми безпілотників ускладнюють ефективний контроль.

У росіян проблеми з комунікацією

Експерт зазначає, що минулотижневе обрізання Starlink створює серйозну перевагу для України, ускладнюючи координацію російських військ.

До речі, у лютому 2026 року Україна разом із SpaceX заблокувала термінали Starlink, які використовували російські війська на фронті. Було створено "білий список" дозволених терміналів, а всі інші, зокрема ті у росіян, відключили. Це серйозно ускладнило координацію їхніх підрозділів.

Крім того, блокування владою РФ Telegram додатково обмежує їхню здатність передавати дані й координувати дії на фронті.

Starlink ми обрізали їм очі, немає комунікації, немає можливості по горизонталі передати дані від себе своїм сусідам?

– зауважив Ступак.

Він додав, що телеграм залишається основним засобом комунікації російських військових, і його обмеження вже викликало тисячі скарг серед особового складу.

Цікаво, що на думку Дмитра Жмайла, угруповання ворога на Покровському напрямку виснажило свій наступальний потенціал, і якщо противник просунеться в напрямку Гришиного та Родинського, йому знадобиться значне підсилення та більше особового складу для подальшого наступу. Українські Сили оборони активно зміцнюють ці позиції, що ускладнює просування ворога, і в такому разі можливе тимчасове призупинення бойових дій на цій ділянці фронту.

Основне з Покровського напрямку