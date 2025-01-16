Вороги, яким вдалось форсувати Оскіл, ховаються по посадках, їх вистежують ЗСУ, – ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники, яким вдалося форсувати річку Оскіл у Харківській області, наразі ховаються по посадках та населених пунктах. Їх відстежують та ліквідовують наші захисники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

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Що зараз відбувається поблизу річки Оскіл на Харківщині

Трегубов розповів, що спроби форсувати Оскіл продовжуються постійно. Мовиться саме про водне форсування.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що у зведеннях постійно фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобів. Це, зазвичай, невеликі човни, якими окупанти намагаються переправитися на інший бік.

Зараз справді іде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі (річки Оскіл – 24 Канал), але це не плацдарм у класичному розумінні, це більше велика кількість людей, яка засіла по посадках і по населених пунктах,

– пояснив він.

Трегубов також додав, що це не обладнані позиції, а певна кількість ворога, що, так чи інакше, зуміла переправитися за річку, і зараз там ховається по посадках, намагаючись координувати свої дії.

"Звісно, з іншого боку, українські війська намагаються їх там відловити, і повністю відновити контроль над узбережжям річки, щоб ми не переймалися тим, що якась група може проникнути чи десь сховатися", – резюмував речник.

Яка тактика ворога на Харківщині зараз

Речник ОСУВ "Хортиця" також зауважив, що тактика ворога у Харківській області стабільна останні місяці.

Вони (росіяни – 24 Канал) намагаються переходити групами, накопичуватися у тих самих посадках і, коли є певне накопичення, проводити ті чи інші атакувальні штурмові дії, намагатися дістатися якось населених пунктів, намагатися перейти посадку попереду і там закріпитися. Намагатися атакувати українські позиції з того, чи іншого напрямку,

– пояснив Трегубов.

За словами майора, наразі у Харківській області не так активно, як на Покровському напрямку. Однак там склався дуже своєрідний тип взаємодії між нашими військовими та загарбниками, де можна побачити, як малі групи вражають українські FPVішники.

Але з іншого боку, як підкреслив Трегубов, треба розуміти теж, що вони теж роблять все, щоб їх не бачили теж і не могли уразити.