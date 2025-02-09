"Покришили" бронетехніку та піхоту: бійці 28 бригади відбили штурм окупантів біля Торецька

Українські захисники відбили ворожий штурм поблизу Торецька у Донецькій області. Військовим вдалося уразити декілька одиниць бронетехніки та РСЗВ окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

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Як 28 бригада відбила штурм біля Торецька

У бригаді розповіли, що зовнішні пілоти 28 ОМБр вкотре демонструють вищий пілотаж. Під час ворожого штурму Торецька наші захисники уразили та знищили кілька одиниць БМП, танків та РСЗВ "Град".

Окрім того, військовим вдалося "розщепити на атоми" російську піхоту.

Все це – робота наших майстрів Батальйону безпілотних систем, підрозділу R.V. та Kurt&Company на Торецькому напрямку, – зазначили у 28 бригаді.

На відео, яке оприлюднили військові, видно, що частина ворожої бронетехніки була знерухомлена завдяки завчасному мінуванню, попри використання саморобних мінних тралів. Після цього її знищили ударами дронів-бомбардувальників та FPV-дронів.

Техніку, яка уникла підриву на мінах, також уразили FPV-дрони, а ворожу піхоту знищили за допомогою скидів і ударів дронів-бомбардувальників. Зокрема, для ураження противника в укриттях використовували скидання протитанкових мін ТМ-62.

Як бійці 28 бригади знищили ворога на Торецькому напрямку / Відео з телеграм-каналу 28 ОМБр

До слова, раніше російські загарбники заявляли про нібито повну окупацію Торецька у Донецькій області. В ОСУВ "Хортиця" це спростували, зазначивши, що в місті тривають бої.