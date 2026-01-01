Їхні цілі на січень очевидні, – Трегубов розкрив, як діятиме ворог біля Вовчанська і Лимана

Російська армія вже має поставлені цілі на січень 2026 року на Харківщині та півночі Донеччини. Ці цілі не надто відрізняються від тих, що були восени 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері національного маратону.

Які цілі на січень мають Росіяни на Харківщині та півночі Донеччини?

Віктор Трегубов зазначив, що цілі росіян на січень 2026 року доволі очевидні та фактично не дуже відрізняються від того, що окупанти ставили перед собою восени.

А саме обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська, пройти до Лимана та провести інфільтрацію в саме місто,

– наголосив майор.

Начальника управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил висловив сподівання, що, як восени окупанти не мали успіху на зазначених напрямках, то і в наступні місяці цього в них теж не буде.

Яка зараз ситуація на фронті у Харківській області?