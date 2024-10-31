"Перебігають та засідають у будинку": яка ситуація біля Часового Яру і з трасою на Костянтинівку

Російська армія не полишає спроб просуватися в районі Часового Яру. Зокрема, це стосується й траси на Костянтинівку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

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Що відомо про ситуацію у Часовому Яру

Анастасія Бобовнікова розповіла, що звісно, росіяни намагаються закріпитися, перебігти за канал у Часовому Ярі.

Однак як це відбувається. Дві-три особи перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно ми перерізаємо їм логістичні шляхи і вибиваємо їх звідти,

– каже спікерка.

Щодо закріплення з Півночі, то росіяни намагаються накопичувати техніку. Проте поки що Збройні Сили не бачать штурмів з технікою, бо "це для них буде складно".

Напроти Часового Яру зафіксовано повітряно-десантну дивізію Центрального військового округу Росії.

"Вони щоночі заводять особовий склад, поповнюючи втрати, це також малі групи. Щодо втрат у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ", в середньому це 200 осіб ворога вбитими і пораненими на день", – додала Бобовнікова.