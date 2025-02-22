За одну вулицю – тисяча вбитих: перед росіянами постала велика проблема
- Аналітики DeepState підрахували, що за рік боїв на Донеччині росіяни втратили понад 20 тисяч військових, з них понад 7 тисяч – це безповоротні втрати.
- На Луганщині росіяни намагаються захопити Білогорівку, але зазнають великих втрат, подібно до ситуації в Часовому Яру та Торецьку.
- Росіяни часто замінюють командувачів через неправдиві звіти про захоплення територій.
Аналітики DeepState підрахували, що за рік боїв на Донеччині росіяни втратили понад 20 тисяч військових, з них понад 7 тисяч – це безповоротні втрати. Так цифри взагалі не відповідають просуванню ворога на фронті.
На Луганщині росіяни тиснуть біля Білогорівки. Як розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, це фактично остання частина території області, яка не окупована.
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Втрати ворога шалені
Саме через утримання ділянки в районі Білогорівки у росіян вже не залишилося жодного командувача. Вони подавали дані вищим керівникам, що нібито захопили населений пункт, тому їх постійно замінювали.
"Білогорівка витримує серйозні "накати", але там все-таки менше втрат, ніж зазнають росіяни у міських боях. Наприклад, у Часовому Яру чи Торецьку", – зазначив полковник запасу ЗСУ.
Ситуація на Донеччині: дивіться на карті
Під час наступу у міських боях завжди є дуже великі втрати, особливо у росіян, які не вміють там працювати. Тому вони намагаються обходити чи оточувати великі міста. Але з Торецьком і Часовим Яром так не вийшло, бо вони великі за площею і оточити їх було важко.
Там були дуже серйозні втрати. Росіяни за одну вулицю клали тисячу своїх, тобто кидали 2 батальйони, щоб зайти одну вулицю. Зараз ця кількість зменшилась, але вона пов'язана з ресурсами, які закінчуються. Але вражає, що на цих трьох напрямках було "відмінусовано" близько 5 окупаційних бригад,
– підкреслив Роман Світан.
Хоча зараз втрати дещо зменшилися, але вони становлять серйозну проблему для окупантів. Адже лише під час боїв у трьох населених пунктах вони втрачають скільки боєздатних підрозділів.