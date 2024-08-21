Росія заявила про взяття Нью-Йорка: у ЗСУ розповіли про поточну ситуацію

Міноборони Росії заявило, що російські війська взяли під контроль селище Нью-Йорк у Донецькій області. Однак заяви росіян про захоплення міста не відповідають дійсності.

Про ситуацію на Донеччині розповіли журналісти з посиланням на джерела у 53-й ОМБр. Саме ця бригада продовжує утримувати позиції у селищі Нью-Йорк на Торецькому напрямку фронту.

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Що відбувається в Нью-Йорку на Донеччині

Наразі військовослужбовці бригади залишаються у місті, наносять вогневе ураження російським військовим. Окупанти перебувають у більшій частині селища, однак 53-тя окрема механізована бригада утримує позиції у Нью-Йорку.

Військові називають ситуацію складною і патовою.

Нью-Йорк ми не залишали, наші воїни залишаються в населеному пункті. Тобто, вірити інформації противника не варто. Так, ситуація складна, вкрай складна,

– розповіли співрозмовники видання.

Російські війська застосовують тактику малих груп та постійно намагаються демонстративно вивісити прапори. За словами джерела журналістів, наразі близько 20% Нью-Йорка перебуває під контролем українських військових.

Ми зайшли плюс-мінус орієнтовно місяць тому, як почалася більш-менш активна фаза, як противник зайшов в межі населеного пункту. Тоді нас сюди і завели. Була важка ситуація на момент, коли ми зайшли в цю зону відповідальності. Що зараз? Ми змін не помітили суттєвих. Нам не легше. Намагаємося з тим, що у нас є, тим і стримувати,

– підсумували військові.

До слова, раніше світові ЗМІ повідомили, що ЗСУ зіткнулися зі "снарядним голодом" після перекидання військ на Курщину.