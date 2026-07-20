За кілька днів знищили купу російської військової техніки: ЗСУ показали відео боїв на Харківщині

Військово-морські сили ЗСУ продемонстрували, як продовжують спалювати ворожу техніку. На відео можна побачити, як у Харківській області окупанти втратили гармату, НРК та інше.

Його у власних соцмережах розмістили ВМС ЗСУ.

Що видно на відео?

На відео можна побачити, як військові 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського ведуть бойові дії на території Харківської області.

За кілька днів їм вдалось знищили важку автомобільну техніку, НРК (наземно-роботизовані комплекси) та гармату росіян.

Морпіхи знищують ворожу техніку: дивіться відео

Військові підкреслили, що продовжують знищувати логістику та озброєння окупантів на лінії фронту.

Що відомо про втрати росіян у техніці?

Зранку 19 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулу добу окупанти втратили 5 танків, 7 бойових броньованих машин та 92 артилерійських системи. Також ЗСУ знищили 4 РСЗВ та 3 засоби ППО ворога.

17 липня ЗСУ вдалось знищити ворожий літак Ту-95 під час удару по Енгельсу. Зеленський підтвердив, що СБУ знищила військовий літак, який використовували для російських ракетних ударів по нашій країні.