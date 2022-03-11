Бої в Ірпені, Макарові, в районі Бородянки: на Київщині тривають обстріли

Ворог продовжує наступальні операції поблизу Києва, проте в них нічого не вдається. Наразі бої досі тривають в Ірпені, Макарові та в районі Бородянки. Також ракетами обстріляли Баришівку.

Як повідомили джерела ОП 24 каналу, протягом ночі був обстріл Білогородськоїта Бучанської громад на Київщині.

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Також відбувся ракетний обстріл Баришівки Броварського району. Снаряди влучили у багатоповерхівки та житловий сектор. Чи є жертви – поки невідомо.

Вночі ракетами обстріляли Баришівку / Фото 24 каналу



Наслідки ракетного обстрілу Баришівки / Відео 24 каналу



В ОП наголосили, що Київська область готується до проведення евакуації населення з найбільш небезпечних населених пунктів.

Додамо, що зранку 11 березня російські загарбники скинули на Чернігів вже три бомби. При цьому в місті не припиняється артилерійських обстрілів, а ворог прикривається цивільними. Деталі – читайте у статті.

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