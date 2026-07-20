Бійці, які підіймали прапор України у Костянтинівці, можуть бути у полоні: що кажуть у "Скелі"

Росіяни поширили інформацію про нібито захоплення в полон 2 українських військових у Костянтинівці. Окупанти заявляють, що ці бійці нібито потрапили до рук російських військових у тій самій будівлі, де було зроблено відео з прапором України.

У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" заявили, що наразі з’ясовують усі обставини події.

Як бійці після зачистки міста могли опинитися у полоні?

Російські пропагандистські ресурси 19 липня почали масово поширювати відео та фото, на яких нібито зображені двоє українських військових, взятих у полон під час боїв за Костянтинівку на Донеччині.

Йдеться саме про бійців 425 окремого штурмового полку "Скеля", які напередодні з’явилися на кадрах з українським прапором після проведення зачистки одного з районів міста. На оприлюднених росіянами матеріалах видно двох військових, яких змушують робити заяви на камеру та виконувати вимоги окупантів.

Вони нібито потрапили у полон у тій самій будівлі, де раніше було записано відео з українським прапором. Бійців нібито змусили відмовитися від символіки України та взяти до рук російський прапор.

У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" заявили, що наразі триває з’ясування всіх обставин події. У підрозділі не розкривають деталей бойової операції у Костянтинівці, оскільки це може зашкодити безпеці військових.

Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Це маніпуляція. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою,

– заявили у "Скелі".

У підрозділі зазначили, що для військових полон побратимів є важкою звісткою, однак головне – що захисники залишилися живими.

"Для полку полон побратимів – це надзвичайно болюча звістка. Але найголовніше, що наші бійці залишилися живими, і полк сприятиме всім необхідним процедурам для їхнього якнайшвидшого повернення додому", – повідомили у 425 ОШП.

У "Скелі" також наголосили, що під час тих самих боїв українські військові взяли у полон двох російських військовослужбовців. Там підкреслили, що бойові дії не можна оцінювати за одним окремим епізодом, оскільки після будь-яких успішних дій одна зі сторін може проводити контратаки.

Нагадаємо, 18 липня полк заявив про успішне проведення зачистки Костянтинівки на Донеччині та встановлення українського прапора над містом. Після виконання бойового завдання військові закріпили результат, а місто перебуває під контролем Сил оборони України.

Костянтинівка залишається одним із ключових напрямків російського наступу на Донеччині, оскільки її захоплення могло б створити для окупантів можливості для подальшого просування у бік Слов’янська та Краматорська. На початку червня російські диверсійно-штурмові групи намагалися проникнути до міста, однак українські військові наголошували, що противник не встановив контроль над населеним пунктом.

У ЗСУ раніше повідомляли, що російські підрозділи неодноразово пробували зайти до Костянтинівки невеликими групами, використовуючи тактику проникнення та закріплення в окремих районах. Через постійні штурми, артилерійські обстріли та активні бойові дії ситуація у місті залишається складною.