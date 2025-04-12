Спалили 2 танки, пошкодили 2 БМП: "Ахіллес" не дав ворогу прорватися на Куп'янському напрямку

Українські захисники продовжують тримати оборону на Куп'янському напрямку. Ба більше, нашим захисникам вдалося спалити 2 ворожих танки та пошкодити 2 БМП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка.

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Як 429 окремий полк відбив штурм ворога на Куп'янському напрямку

Юрій Федоренко розповів, що ворог не полишає спроб прорватися на позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку. Тож 11 квітня, на світанку броньована техніка противника з піхотою рухалася в напрямку бойових порядків наших захисникаів.

Завдяки злагодженій роботі 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" та 77 окремій аеромобільній бригаді окупанта було вчасно виявлено, а накат відбито,

– сказав командир.

Як бійці полку "Ахіллес" відбивали ворожу атаку на Куп'янському напрямку / Відео з фейсбуку 429 окремого полку безпілотних систем

За даними Федоренка екіпажі 429 полку "Ахіллес" знищили 2 танки та уразили 2 БМП.

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