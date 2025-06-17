Впевнено наступають, – у полку "Ахіллес" описали, як діють росіяни на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку противник проводить активну літню кампанію. Росіяни використовують розвідувальні та ударні безпілотники та здійснюють штурми на великій кількості мотоциклів.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що найважчі бої тривають в районі Кіндрашівки. Сили оборони успішно знищують ворожі дрони та не дозволяють окупантам переходити річку північніше Куп'янська.

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Як діють росіяни на Куп’янському напрямку

За словами командира 429 окремого полку, на відтинку Куп'янськ-Вузловий росіяни здійснюють штурмові дії. В районі населеного пункту Кругляківка ворог намагається розширювати цей клин понад 3 місяці.

Піхота ворога рухається пішки або на двоколісних мотоциклах, адже це набагато дешевше. Бронетехніку росіяни не використовують, бо Сили оборони швидко її знищують, а самі танки дуже дорогі.

Штурми на мотоциклах можуть здатись комічними. Однак це досить ефективний метод – дуже складно знищити одночасно 50 штук високоманевреної техніки. Для протидії українські захисники інженерно змінюють поле бою, щоб ворогу була важко пересуватись в такий спосіб.

Складніші бої тривають на правобережжі, де ворогу вдалось зайняти плацдарм в районі Дворічної та Новомлинська. Росіяни готуються до переходу річки, але Сили оборони знищують усю необхідну для цього інженерну техніку.

Противник наступає впевнено. Постійні боєзіткнення відбувається в районі населеного пункту Кіндрашівка. Однак ми ворога блокуємо, у нас немає втрат позицій та територій,

– наголосив Федоренко.

Ситуація на Куп'янщині: дивіться на карті

Ворог використовує безпілотники типу "Крило", ZALA, "Орлан", Supercam для розвідки українських шляхів сполучень, місць концентрації особового складу, техніки.

Після проведення розвідки противник використовує вогневі засоби – артилерію, реактивну артилерію, авіацію з авіабомбами та інші безпілотники. Зокрема, БпЛА "Блискавка", які можуть працювати на тактичну глибину.

Федоренко зазначив, що його полк достатньо ефективно знищує не лише розвідувальні безпілотники та безпілотники ударного типу, а й тих, хто ними керує. В цих діях Сили оборони мають успіхи, що призводить до мінімізації застосування ворогом цих засобів.

Крім цього, окупанти застосовують Mavic 3Т. Оскільки Росія має доступ до китайського ринку, російська армія отримує модернізовані засоби у великій кількості. Мовиться про квадрокоптери Matrice 4T для нічного застосування.

Чому ці засоби важливо вибити? Бо чим менше противник бачить нашу передню лінію, тим менш ефективно він може завдавати вогневе ураження своїми засобами – дронами на оптоволокні, які противник має більше, ніж ми, дронами-камікадзе та FPV-бомберами,

– сказав він.

До речі, раніше Федоренко повідомив, що нещодавно ворог потрапив в западню: росіяни не мають можливості отримувати провізію та боєкомплект. Вже зафіксували випадок, коли один окупант вбив іншого, що вкотре підкреслює абсолютну нелюдяність росіян.