Росіяни прорвалися у Куп'янськ під прикриттям туману: у ЗСУ доповіли про ситуацію у місті

Днями російському десанту вдалося прорватися у Куп'янськ. Окупанти скористались густим туманом, щоб просунутись до меж житлової забудови, але ЗСУ завадили їм закріпитися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр імені Івана Сірка Юрія Федоренка в ефірі телемарафону.

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Бої у Куп'янську

Користуючись погодними умовами, бо був низький туман і нічого не було видно, росіяни заїхали танком з тралом і двома МТЛБ з піхотою. Вони заїхали до житлової забудови лівобережного Куп'янська, але танк був знищенний Силами оборони попри те, що його було погано видно, там само були знищенні обидві МТЛБ і вся штурмова піхота,

– сказав Федоренко.

Речник бригади зазначив, що протягом 5 – 6 годин було ліквідовано тих, кому вдалося спішитися. Наразі у Куп'янську Лівобережному росіян немає. Ситуація дуже складна, але контрольована.

Федоренко також нагадав, що ворог не впорався із завданням захопити Куп'янськ до 1 листопада й тепер розраховує зробити це хоча б до Нового року.

"Спочатку в нього було до 1 листопада оволодіти Куп'янськом-Вузловим, Куп'янськом Лівобережним. Зараз строки змістилися, це завдання противник не виконав, тепер вони мають виконати завдання до Нового року", – каже він.