Не вистачає питної води: у ГУР розповіли про нові втрати військ КНДР в Курській області

Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України. У боях в Курській області Росії північнокорейські війська зазнають втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони. Зазначається, що підтримку та супровід штурмових груп військ КНДР здійснюють російські підрозділи БпЛА.

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Північнокорейські війська зазнають втрат на Курщині

В ГУР розповіли, що зранку 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Однак російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції. Також було підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

За даними розвідки, на передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води – причиною стала ускладнена через бойові дії логістика.

20 грудня 2024 року внаслідок завданого Силами безпеки та оборони України вогневого ураження по скупченню противника в районі населеного пункту новоівановка курської області північнокорейські війська зазнали значних втрат вбитими та пораненими,

– повідомили в ГУР.

Наступного дня росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи армії КНДР боєприпасами та продовольством, щоб замістити втрати на позиціях і продовжити штурмові дії.

За словами ГУР, 22 грудня внаслідок успішного удару Сил оборони, ймовірно, по одному з ключових вузлів звёязку північнокорейської армії зафіксували різке зниження радіообміну між військовими КНДР.

У вівторок, 24 грудня північнокорейські підрозділи вели бойові дії. В районі Дар'їно – Новоівановка Курської області військові вели вогонь з міномета/АГС із коригуванням за допомогою БпЛА. У ГУР додали, що ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 кілометра.