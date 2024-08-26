Росії потрібно буде 50 тисяч військових, щоб зупинити операцію ЗСУ на Курщині, – ISW

Росії, ймовірно, знадобиться щонайменше 15 – 20 бригад, тобто 50 000 військовослужбовців, щоб витіснити українських військових з Курської області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни з посиланням на New York Times (NYT). Операція ЗСУ в Курській області Росії триває з 6 серпня. 25 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти.

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Скільки військових знадобиться Росії

Деякі офіційні особи США вважають, що російським військовим, ймовірно, знадобиться передислокувати значні сили з України або залучити оперативні резерви, або і те, і інше, щоб успішно відвоювати територію в Курській області.

За даними ISW, раніше вже з'являлися повідомлення про те, що російські військові передислокували частини кількох батальйонів, полків і бригад переважно з менш пріоритетних ділянок лінії фронту в Курську область.

17 серпня в The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела повідомили, що російські сили вже передислокували приблизно 5000 військовослужбовців з невизначених районів України до Курської області. Тоді аналітики зазначили, що російським силам, ймовірно, знадобиться понад 20 000 належним чином навчених військових для повернення території в цьому районі.

До слова, раніше стало відомо, що ЗСУ вивели з ладу третій міст через річку Сейм у Курській області. Російські військові спорудили поряд із мостом тимчасову понтонну, а також човнову переправу.