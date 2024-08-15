"Хлопці, де припаркувати танк?": у Курській області росіяни спочатку приймали українців за своїх

У перші дні наступу в Курській області ЗСУ так швидко просувалися вперед, що російські військові часто помилялися та приймали українців за своїх.

Операція ЗСУ в Курській області Росії продовжується з 6 серпня 2024 року. Наразі захисники мають значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів.

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Росіяни на Курщині приймали українців за своїх

Журналісти побували на Сумщині поблизу кордону з Росією та поспілкувалися з 38-річним українським офіцером Володимиром. За словами Володимира, одна з його частин уже першого дня зайняла другу лінію оборони російської армії. Незабаром туди під'їхали дві російські військові вантажівки.

Близько 100 російських солдатів вийшли з вантажівок і рушили у бік нашої позиції. Вони не знали, що їхня друга лінія – це вже наша перша. Коли вони підійшли приблизно на 60 метрів, наші солдати відкрили вогонь,

– розповів офіцер.

Вже в сутінках до українських солдатів під'їхав російський танк. За словами Володимира, дуло було повернуте назад, танк не був готовий до бою. Вочевидь танкісти теж не знали, що цю територію вже контролюють ЗСУ. Вони поїхали в бік лісу, де українці копали окопи.

Російський танкіст вийшов і запитав їх: "Хлопці, де краще припаркуватися?" Українці відповіли: "Виходьте, ви вже припаркувалися".

Так ми захопили танк!

– лаконічно підсумував офіцер Володимир.

До слова, раніше стало відомо, що Росія почала перекидати частину військ з України в Курську область. Водночас Москва не бажає виводити підрозділи з гарячих точок на сході.