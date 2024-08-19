Росіянам у Курській області платять менше, аніж за бойові дії на території України

Після початку боїв у Курській області росіяни оголосили у регіоні режим контртерористичної операції (КТО). Однак її учасникам платять набагато менше, ніж тим, хто бере участь в так званій "СВО".

Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначає, що, наприклад, сума виплат за поранення у Курській області менша у 30 разів.

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Операція у Курській області

При пораненні військовослужбовець, залучений до КТО, отримає всього 100 тисяч рублів, тоді як учасник СВО може розраховувати на 3 мільйони рублів. Якщо злочинець КТО гине – платять 600 тисяч рублів. Коли гине злочинець СВО – 5 мільйонів рублів,

– пише Андрій Коваленко.

Цікаво також те, що учасники КТО в Курській області не отримають статусу ветеранів бойових дій, який передбачає певні пільги та соціальні гарантії.

Андрій Коваленко зазначає, що Кремль економить на війні і знецінює людські життя, особливо строковиків, яких кинули вмирати за Суджу. Захист території Росії для Путіна коштує менше, аніж злочини і спроба окупації території України.

"Курська область для Путіна менш важлива за шматки Донецької і Луганської області, а Суджа - за руїни Вовчанська", – акцентують у ЦПД.